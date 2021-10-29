Будут судить казанцев, которые под видом полицейских держали мужчину в гараже за выкуп

Следствие полагает, что с 2018 по 2020 год шестеро казанцев под видом сотрудников полиции неоднократно подбрасывали людям наркотики, после чего вымогали деньги, угрожая уголовным делом.

Вечером 11 марта прошлого года на улице Волгоградской они напали на мужчину, надели на него наручники и, угрожая предметом, похожим на пистолет, несколько часов удерживали в гараже, требуя за освобождение 200 тысяч рублей.

Молодой человек позвонил отцу, который перевел на его счет 75 тысяч рублей. Забрав деньги, злоумышленники отпустили его.

Возбуждено уголовное дело по статьям за похищение человека, разбой, вымогательство и незаконное проникновение в жилище. Сейчас они находятся под стражей. Один из задержанных согласился сотрудничать со следствием, его дело выделено в отдельное производство. Все материалы дела отправили в суд для дальнейшего рассмотрения.