Будут судить казанцев, которые организовали подпольное казино и сбывали наркотики

Первый заместитель прокурора РТ Алексей Заика утвердил обвинительное заключение в отношении 48-летнего жителя столицы Татарстана и его 42-летней сожительницы. Казанцев обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр, а также покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следователей, в 2014 году 48-летний мужчина организовал незаконное игорное заведение в одном из частных домов на улице 1-я Азинская в Казани. В результате он получил доход в размере 22,7 млн рублей.

Кроме того, в период с сентября по октябрь 2022 года мужчина со своей приятельницей решили сбывать наркотики через тайники-закладки на территории Авиастроительного и Московского районов. Однако до конца довести преступный умысел казанцам не удалось, их заметили правоохранители.

В итоге из тайников, а также в результате досмотра и обыска в их жилище, оперативники изъяли более 34 граммов наркотиков.

Свою вину мужчина признал, он заключен под стражу. Женщину поместили под домашний арест.

В ходе следствия наложен арест на 514 тыс. рублей, изъятые в незаконном игорном заведении. В ближайшее время уголовное дело будет рассмотрено в суде.