Будут судить казанцев, которые фальшивками расплачивались в магазинах

Сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ задержали казанцев, которые сбывали фальшивые деньги в торговых точках Казани и Зеленодольска. Всего полицейские установили 16 фактов сбыта.

Организатором преступной группы оказался 22-летний житель Казани. В одном из интернет-магазинов он покупал поддельные купюры, затем забирал их из закладок и расплачивался ими вместе с другими членами группы в магазинах.

На них возбудили уголовное дело за сбыт поддельных денег. Максимальное возможное наказание по этой статье – срок до восьми лет. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Казани. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.