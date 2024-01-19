Будут судить казанца, у которого в машине нашли 2 килограмма синтетики

Житель Казани предстанет перед судом за попытку сбыта крупной партии синтетических наркотиков, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, 40-летний мужчина забрал крупную партию наркотиков из Московской области, оборудовал несколько тайников во Владимире, а остальное намеревался везти в Казань.

Сотрудники ДПС при досмотре его машины обнаружили 1,9 килограмма синтетики, мужчину задержали.

Уголовное дело направлено в Верховный суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу.