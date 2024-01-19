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Будут судить казанца, у которого в машине нашли 2 килограмма синтетики
Житель Казани предстанет перед судом за попытку сбыта крупной партии синтетических наркотиков, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По версии следствия, 40-летний мужчина забрал крупную партию наркотиков из Московской области, оборудовал несколько тайников во Владимире, а остальное намеревался везти в Казань.
Сотрудники ДПС при досмотре его машины обнаружили 1,9 килограмма синтетики, мужчину задержали.
Уголовное дело направлено в Верховный суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу.
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