Будут судить казанца, который вез из Воронежской области 3 кг наркотиков

Прокуратура Верхнеуслонского района Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Казани по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств», сообщает помощник прокурора РТ Яна Невмержицкая.

Как полагает следствие, казанец забрал из тайника в Воронежской области 3 кг синтетических наркотиков и вез их в Казань, чтобы расфасовать и продать мелкими партиями.

Мужчина был пойман полицейскими. Уголовное дело направлено в Верхнеуслонский районный суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу.

