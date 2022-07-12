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Происшествия
12 июля 2022  08:27
Полина Шевчук

Будут судить казанца, который вез из Воронежской области 3 кг наркотиков

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Прокуратура Верхнеуслонского района Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Казани по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств», сообщает помощник прокурора РТ Яна Невмержицкая.

Как полагает следствие, казанец забрал из тайника в Воронежской области 3 кг синтетических наркотиков и вез их в Казань, чтобы расфасовать и продать мелкими партиями.

Мужчина был пойман полицейскими. Уголовное дело направлено в Верхнеуслонский районный суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу.
 

#наркотики #наркокурьеры #Прокуратура РТ
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