Будут судить казанца, который требовал у знакомого оплаты несуществующего долга

В Казани будут судить 29-летнего местного жителя, который требовал погашения мнимого долга. Его обвиняют в вымогательстве, совершенном группой лиц с применением насилия. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следователей, в июле 2020 года компания молодых людей, находясь возле кафе «Маринад» на улице Университетской, потребовала у знакомого мужчины 280 тысяч рублей в счет погашения мнимого долга.

После отказа, злоумышленники избили мужчину.

Казанец признал свою вину частично. Он рассказал, что не требовал никаких денег, а избил знакомого из-за личных оскорблений.