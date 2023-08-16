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Руc Тат
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Происшествия 16 августа 2023 09:43

Будут судить казанца, который требовал у знакомого оплаты несуществующего долга

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В Казани будут судить 29-летнего местного жителя, который требовал погашения мнимого долга. Его обвиняют в вымогательстве, совершенном группой лиц с применением насилия. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следователей, в июле 2020 года компания молодых людей, находясь возле кафе «Маринад» на улице Университетской, потребовала у знакомого мужчины 280 тысяч рублей в счет погашения мнимого долга.

После отказа, злоумышленники избили мужчину.

Казанец признал свою вину частично. Он рассказал, что не требовал никаких денег, а избил знакомого из-за личных оскорблений.

#вымогательство #суд #Прокуратура #Казань
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