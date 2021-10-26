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Ру Тат
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26 октября 2021  12:57
Полина Шевчук

Будут судить казанца, который случайно утопил в Волге пассажира в своем внедорожнике

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Трагедия произошла 23 сентября в Лаишевском районе республики. 36-летний житель Казани вместе с 35-летним приятелем приехали на базу отдыха на берегу Волги на слет рыболовов.

Как рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, мужчины ехали на внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado по берегу Волги, чтобы найти место, где спустить на воду лодку. Водитель стал разворачиваться, однако не справился с управлением и съехал в воду. Машина заглохла и стала тонуть. Владелец авто разбил окно, вылез и вытащил пассажира. Он попытался реанимировать приятеля, но 35-летний мужчина умер.

Казанцу предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности. Свою вину он полностью признал. 
 

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