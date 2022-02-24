Будут судить казанца, который пытался убить главу УК за его борьбу с незаконными свалками

В Татарстане под суд пойдет 31-летний ранее судимый житель Казани. Мужчина обвиняется в покушении на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, организованной группой, по найму, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, в прошлом году казанец вместе с помощниками совершил покушение на убийство 38-летнего генерального директора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «УК "Предприятие жилищно-коммунального хозяйства"». Причиной покушения стало то, что директор УК активно боролся с незаконными свалками на территории республики.

Обвиняемый вместе с подельниками установили на автомобиль жертвы модуль для отслеживания местоположения. Вечером 15 февраля прошлого года на улице Космонавтов злоумышленник дождался, когда директор компании подойдёт к своему авто, и дважды выстрелил ему в голову. Несмотря на ранения, мужчина выжил, оказал сопротивление и попытался сбежать. Однако нападавший догнал его и вновь выстрелил в голову. Подумав, что жертва мертва, он уехал в сторону трассы М7, где его ждали сообщники. Они увезли его в Москву.

Спустя месяц казанца удалось задержать. Свою вину он признал лишь частично. На время следствия он был помещен под стражу. Дело направлено в суд.