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Происшествия
29 марта 2022  09:07
Полина Шевчук

Будут судить казанца, который похитил владельца шиномонтажа и вымогал у него деньги

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В Приволжский суд Казани направлено дело 25-летнего казанца, обвиняемого в похищении человека и вымогательстве, сообщил помощник руководителя СУ СК России по РТ Алексей Матренин.

Как полагает следствие, в сентябре 2020 года казанец вместе с приятелем решили похитить владельца шиномонтажа. Для этого они на автомобиле Mercedes подъехали к ремонтному боксу, который расположен на улице Рихарда Зорге. Там они насильно усадили владельца в машину, где стали угрожать потерпевшему пистолетом и требовать выкуп в 100 тыс. рублей за свободу. Мужчина согласился заплатить 50 тыс. рублей, которые лежали у него дома. Тогда хозяина шиномонтажда отпустили.

Злоумышленник долгое время скрывался от следствия и был объявлен в розыск. Позднее он был задержан, однако причастности к совершению преступления он не признал. 
 

 

#похищение человека #вымогательство #следком рт
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