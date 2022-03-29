Будут судить казанца, который похитил владельца шиномонтажа и вымогал у него деньги

В Приволжский суд Казани направлено дело 25-летнего казанца, обвиняемого в похищении человека и вымогательстве, сообщил помощник руководителя СУ СК России по РТ Алексей Матренин.

Как полагает следствие, в сентябре 2020 года казанец вместе с приятелем решили похитить владельца шиномонтажа. Для этого они на автомобиле Mercedes подъехали к ремонтному боксу, который расположен на улице Рихарда Зорге. Там они насильно усадили владельца в машину, где стали угрожать потерпевшему пистолетом и требовать выкуп в 100 тыс. рублей за свободу. Мужчина согласился заплатить 50 тыс. рублей, которые лежали у него дома. Тогда хозяина шиномонтажда отпустили.

Злоумышленник долгое время скрывался от следствия и был объявлен в розыск. Позднее он был задержан, однако причастности к совершению преступления он не признал.

