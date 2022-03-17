Будут судить казанца, который похитил и избивал бывшую возлюбленную

В Татарстане под суд пойдет 32-летний житель Казани. Мужчину обвиняют в похищении, вымогательстве и угрозе убийством, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, мужчина некоторое время встречался с 22-летней девушкой. Однако она прекратила отношения из-за агрессивного поведения возлюбленного. Казанец стал преследовать бывшую подругу, угрожать ей расправой и требовать деньги. 5 октября прошлого года нетрезвый мужчина встретил экс-возлюбленную с работы, силой усадил в автомобиль знакомого, после чего привез вначале в одну квартиру, а после в свое съемное жилье. Там злоумышленник избивал девушку и угрожал ей.

Взволнованная мать девушки обратилась в полицию. 6 октября пострадавшую освободили, а похитителя задержали. Своей вины он не признал. На время следствия казанца поместили под стражу.

