Будут судить казанца, который по липовым документам оформил недвижимость на 21 млн

В Татарстане в суд направлено дело в отношении 41-летнего жителя Казани. Он обвиняется по статьям «Мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере» и «Легализация имущества, приобретенного в результате совершения преступления, совершенная группой лиц», сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как полагает следствие, с декабря 2012по апрель 2013 года казанец, действуя в сговоре с инженером производственно-технического отдела ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Московского района» и ведущим специалистом-экспертом Управления Росреестра по РТ, решили похитить муниципальное имущество. Для этого они подделали документы и предоставили их в региональное Управление Росреестра. На основании этих бумаг они получили однокомнатную квартиру в Казани, которая была в собственности у муниципалитета.

Кроме того, соучастники обманом завладели 51 нежилым помещением в Казани, оформив их на подставных лиц и внеся недостоверные сведения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество. После недвижимость была легализована путем заключения фиктивных договоров купли-продажи с аффилированными юридическими лицами.

По оценке следствия, ущерб муниципалитету составил свыше 21,5 млн рублей.

Свою вину мужчина не признал. Все похищенные объекты недвижимости изъяты и возвращены в муниципальную собственность. Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

«Ранее сотрудник Росреестра осужден к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Уголовное дело в отношении второго соучастника приостановлено производством ввиду тяжелого заболевания фигуранта», – пояснил Галиев.

