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Руc Тат
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Происшествия 17 июня 2023 12:31

Будут судить казанца, который напал на фельдшера скорой помощи

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Перед судом предстанет казанец, который напал на фельдшера скорой помощи, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, в марте 2023 года 39-летний пьяный мужчина вызвал врачей в квартиру на Ноксинском спуске.

Когда в квартиру зашли два фельдшера, он нагрубил им и нанес удары 37-летней медицинской работнице.

Затем он преследовал женщин, а когда они укрылись в автомобиле скорой помощи в ожидании сотрудников полиции, продолжал ходить рядом и оскорблять их.

Причастность к совершению преступления обвиняемый не признал и отказался давать показания.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

#напал на врача
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