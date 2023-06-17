Будут судить казанца, который напал на фельдшера скорой помощи

Перед судом предстанет казанец, который напал на фельдшера скорой помощи, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, в марте 2023 года 39-летний пьяный мужчина вызвал врачей в квартиру на Ноксинском спуске.

Когда в квартиру зашли два фельдшера, он нагрубил им и нанес удары 37-летней медицинской работнице.

Затем он преследовал женщин, а когда они укрылись в автомобиле скорой помощи в ожидании сотрудников полиции, продолжал ходить рядом и оскорблять их.

Причастность к совершению преступления обвиняемый не признал и отказался давать показания.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.