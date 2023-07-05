Будут судить казанца, который на улице пытался украсть телефон у 9-летней девочки

В Казани суд рассмотрит дело мужчины, который во дворе одного из домов пытался украсть телефон 9-летней девочки, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиеев.

Как удалось выяснить, 17 мая во дворе одного из домов на улице Советская 31-летний мужчина заметил в руках у 9-летней девочки мобильный телефон и решил похитить его. Он попытался резко вырвать телефон из ее рук, однако девочка вовремя спохватилась и громко закричала. После этого злоумышленник решил скрыться.

Правоохранителям удалось задержать мужчину в соседнем дворе. Свою вину он полностью признал.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд города Казани для рассмотрения по существу.