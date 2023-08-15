Будут судить казанца, который, будучи пьяным, убил посетителя караоке-бара

В Казани будут судить местного жителя по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как оказалось, в апреле пьяный казанец поссорился с одним из посетителей караоке-бара «Сладкая жизнь» на улице Чистопольской. Мужчина нанес оппоненту не менее трех ударов кулаком в голову. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Свою вину мужчина полностью признал. Скоро его будут судить в Ново-Савиновском районном суде.