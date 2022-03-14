Будут судить казанца, который 15 лет назад надругался над студенткой и украл ее паспорт

СК завершил расследование уголовного дела, которое было возбуждено на 40-летнего жителя Казани за насильственные действия сексуального характера, разбой и похищение документов.

Как полагают следователи, в сентябре 2007 года мужчина напал на 19-летнюю девушку в парке Победы: он ударил ее бутылкой по голове, после чего похитил сотовый телефон, паспорт и студенческий билет. Затем, угрожая расправой, он надругался над девушкой.

Тогда личность преступника не удалось установить. Однако благодаря постоянной и кропотливой работе следователей в этом году была получена информация о возможной причастности к преступлению жителя Казани, ранее освободившегося из тюрьмы за аналогичное преступление.

Генотипоскопические экстпертизы биоматериалов, изъятых с места преступления в 2007 году, показали их принадлежность подозреваемому. В конечном итоге мужчина сознался в совершении преступления, в скором времени он предстанет перед судом. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.