Будут судить капитана корабля в РТ, который пьяным посадил судно с пассажирами на мель

фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

В Татарстане в суд направлено дело в отношении капитана пассажирского судна. Он обвиняется по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Как полагает следствие, 22 мая пьяный капитан теплохода «Восход-51», двигаясь по маршруту Казань – Свияжск, нарушил правила и посадил судно с пассажирами на борту на мель. В результате резкого снижения скорости часть людей получила травмы.

Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

