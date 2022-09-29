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Ру Тат
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Происшествия
29 сентября 2022  09:48
Павел Климчак

Будут судить инспектора ДПС из Казани, который отпустил пьяного водителя за взятку

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По версии следствия, в марте прошлого года 45-летний инспектор ДПС на проспекте Ямашева остановил автомобиль, за рулём которого сидел пьяный мужчина.

Чтобы избежать ответственности, водитель предложил автоинспектору взятку в 40 тысяч рублей – тот согласился. Тогда жена водителя перевела деньги на счёт коллеги полицейского, который не знал об их происхождении. Через три дня инспектор получил взятку.

На него возбудили уголовное дело по статье за получение взятки, прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу. Свою вину мужчина полностью признал. Дело направили в Ново-Савиновский районный суд, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#взятка инспектору ГИБДД
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