Будут судить группу наркодилеров, которых поймали в Татарстане почти с 2 кг наркотиков

По версии следствия, в 2020 году неустановленное лицо создало группу для продажи наркотиков в Татарстане. С декабря 2020 года по апрель 2021 года участники этой группы пытались продать наркотики через интернет.

Доказаны девять фактов особо тяжких преступлений, связанных с попытками незаконного сбыта психотропных веществ в Казани. Оперативники задержали восьмерых наркодилеров из Казани, у них изъяли 1748 граммов наркотиков.

Свою вину они признали частично, один из них находится под домашним арестом, остальные – в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков группой в крупном и особо крупном размерах». Материалы дела направили в Приволжский районный суд Казани, как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.