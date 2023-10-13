Будут судить главу УК и владельца магазина в РТ, по вине которых отравились газом люди

В Республике Татарстан двое местных жителей предстанут перед судом по обвинению в гибели людей. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, 67-летний директор магазина про продаже газового оборудования открыл магазин «Газтехника» в доме № 40 по улице Гафиатуллина. В дальнейшем в магазине были проведены работы по отоплению и осуществлению поступления горячего водоснабжения. Стоит отметить, что ремонт производился с нарушением правил безопасности. В свою очередь директор управляющей компании не организовал должную проверку дымоходов и вентиляционных каналов.

В результате углекислый газ проник в вентиляционные каналы многоэтажки, от чего задохнулись и погибли от удушья двое жильцов квартиры, расположенной над магазином. Еще дному человеку был причинен легкий вред здоровью.

Следователи собрали все необходимые доказательства и направили уголовное дело в суд.