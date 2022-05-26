Будут судить главу казанского ЧОП, который получил 18 млн за несуществующих охранников

В Казани под суд пойдет 38-летний директор ЧОПА, обвиняемый по статье «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности», сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Как было установлено, с конца декабря 2015 года и по 30 апреля 2021 года глава ЧОПа в рамках госконтрактов охранял объекты во всех районах города. По условиям договора, охранное предприятие должно было предоставить на объекты одного круглосуточного охранника и еще одного, который будет работать в ночное время. Однако в ночь дополнительно охрана не выходила, а фиктивные договоры на оплату труда ночного секьюрити предоставлялись. Таким образом за 5,5 лет глава ЧОПа незаконно получил 18 млн рублей.

Для возмещения причиненного ущерба наложен арест на земельный участок и автомобиль.

Материалы уголовного дела переданы в суд.

