Будут судить главу фирмы в Татарстане за подкуп сотрудника РЖД

В Татарстане перед судом предстанет руководитель фирмы. Его обвиняют в коммерческом подкупе, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Как полагает следствие, летом 2015 года директор компании передал начальнику одной из ж/д станций Горьковской железной дороге 80 тыс. рублей. За эти деньги сотрудник РЖД должен был подать грузовые платформы на железнодорожные пути производственной базы в Зеленодольске. При этом, договора между фирмой и РЖД на данную услугу не было.

Уголовное дело направлено в Зеленодольский городской суд для рассмотрения по существу.

