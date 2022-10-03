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Ру Тат
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Происшествия
3 октября 2022  15:49
Полина Шевчук

Будут судить главу фирмы в Татарстане за подкуп сотрудника РЖД

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В Татарстане перед судом предстанет руководитель фирмы. Его обвиняют в коммерческом подкупе, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Как полагает следствие, летом 2015 года директор компании передал начальнику одной из ж/д станций Горьковской железной дороге 80 тыс. рублей. За эти деньги сотрудник РЖД должен был подать грузовые платформы на железнодорожные пути производственной базы в Зеленодольске. При этом, договора между фирмой и РЖД на данную услугу не было.

Уголовное дело направлено в Зеленодольский городской суд для рассмотрения по существу.
 

#коммерческий подкуп #Татарская транспортная прокуратура
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