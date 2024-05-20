Будут судить главу фирмы из РТ, пытавшегося обманом получить от поставщиков 51 млн

В суд направлено уголовное дело в отношении 33-летнего генерального директора одной из коммерческих фирм Татарстана. Он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере, фальсификации доказательств и подделке документов, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

По версии следствия, в период с 2016 по 2022 год обвиняемый с целью создать фиктивную задолженность перед его организацией подписал ряд договоров на поставку щебня с четырьмя фирмами, а также товарно-транспортные накладные. При этом он осознавал, что реальных поставок не будет, а сделки являются мнимыми.

Затем директор подписал фиктивные договоры уступки требования по этим контрактам и незаконно приобрел право требовать возмещения якобы имевшейся задолженности в сумме свыше 51 млн рублей. После этого он подал иск в Арбитражный суд к одной из компаний о взыскании этой крупной суммы.

Однако о его противоправных действиях стало известно одному из участников ООО, который обратился с заявлением в правоохранительные органы.