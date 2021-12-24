Будут судить главу челнинского завода за сокрытие от налоговой почти 16 млн рублей

По версии следствия, чтобы избежать уплаты налогов на 6 млн рублей, директор группы предприятий «Завод металлоконструкций Набережные Челны» произвёл расчёты с тремя контрагентами на сумму более 15,8 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело за сокрытие денег организации, за счёт которых должны были взыскать недоимки по налогам.

Во время предварительного расследования на имущество обвиняемого наложили арест. В скором времени дело будет передано в Челнинский суд. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.