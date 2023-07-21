Будут судить фельдшера в РТ, которая продала 18 сертификатов о прививках против COVID-19

Бывшая заведующая фельдшерско-акушерским пунктом предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в 2021 году заведующая Старомензелябашским ФАП, через двух знакомых получала денежные вознаграждения за выдачу фиктивных медицинских сертификатов о профилактических прививках против COVID-19 без введения им вакцин. Всего в федеральный регистр были внесены сведения о 18 лицах. В результате женщина получила вознаграждение в размере 28,5 тыс. рублей.

Кроме того, не использованные по назначению дозы вакцины были уничтожены.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время уголовное дело направлено в суд.