Будут судить экс-сотрудника УФСИН РТ, который за взятки проносил телефоны в колонию

Экс-сотрудника УФСИН будут судить за взятки и превышение полномочий, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, летом этого года мужчина, будучи старшим инструктором-кинологом кинологической группы отдела охраны ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по РТ, договорился с осужденным и получал в Бугульме телефоны, которые за взятки проносил в колонию.

Установлено, что мужчина пронес в учреждение 11 телефонов, за что получил порядка 24 тысяч рублей.

Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками службы безопасности колонии. Причастность к совершению преступления мужчина признал в полном объеме.