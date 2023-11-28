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Будут судить экс-сотрудника УФСИН РТ, который за взятки проносил телефоны в колонию
Экс-сотрудника УФСИН будут судить за взятки и превышение полномочий, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, летом этого года мужчина, будучи старшим инструктором-кинологом кинологической группы отдела охраны ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по РТ, договорился с осужденным и получал в Бугульме телефоны, которые за взятки проносил в колонию.
Установлено, что мужчина пронес в учреждение 11 телефонов, за что получил порядка 24 тысяч рублей.
Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками службы безопасности колонии. Причастность к совершению преступления мужчина признал в полном объеме.
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