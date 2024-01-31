Будут судить экс-работников исполкома из РТ, обманувших женщину с получением соцвыплаты

В Татарстане перед судом предстанут два бывших работника исполкома Мамадышского района, обвиняемых в мошенничестве, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, на тот момент действующий начальник общего отдела и заведующий сектором по учету и распределению жилья отеда инфраструктурного развития исполкома Мамадышского района узнали, что местная жительница хочет подать в отдел соцзащиты заявление на получение выплаты для предпринимательской деятельности по изготовлению тортов.

Они сообщили женщине, что, если она хочет получить полную выплату, через них придется передать взятку комиссии.

В итоге комиссия приняла решение об оказании помощи женщине, а та передала одному из злоумышленников 147 тысяч рублей, а затем еще 7 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.