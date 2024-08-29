Будут судить экс-начальника ИК казани, который тратил деньги заключенного на свои нужды

Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении экс-начальника ФКУ ИК № 2 УФСИН России по Республике Татарстан. Ему инкриминируется ряд серьезных нарушений, совершенных в период с 2020-го по 2023 год, сообщили в СУ СК РФ по РТ.

По материалам следствия, обвиняемый организовал незаконную схему обеспечения продуктами питания. В 2020 году он поручил одному из осужденных поставлять в колонию продовольствие для организации питания членов проверяющих комиссий. За три года сумма таких поставок достигла 930 тысяч рублей.

Кроме того, тот же осужденный, по указанию начальника, на собственные средства произвел ряд неправомерных действий: оснастил кабинет руководителя телевизором и аудиосистемой, организовал ремонт личного автомобиля супруги начальника, а также приобрел 200 белых тюльпанов для женского персонала колонии к 8 марта. В качестве «компенсации» начальник разрешил осужденному доставить в колонию 50 кур для последующего приготовления и реализации среди заключенных.

Отдельным пунктом обвинения стало игнорирование требований пожарной безопасности. В 2022 году суд обязал руководство колонии устранить нарушения, включая установку систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией за счет федерального бюджета. Несмотря на неоднократные административные взыскания, начальник колонии так и не выполнил это предписание.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.