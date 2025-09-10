Будут судить экс-начальника детского лагеря в РТ, где ребенок пострадал, упав с высоты

Бывший начальник детского лагеря в Тукаевском районе РТ обвиняется в халатности, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, он не обеспечил работу лагеря необходимым количеством квалифицированного персонала, что привело к отсутствию надлежащего контроля за детьми.

В итоге 4 июня 2025 года девятилетний мальчик убежал с мероприятия в лагере, залез на подоконник своей комнаты и случайно выпал из окна второго этажа. Ребенок получил серьезные травмы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.