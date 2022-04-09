Будут судить экс-конвоира из РТ, который передавал обвиняемому в зале суда гашиш

В Татарстане под суд пойдет 43-летний бывший командир 3 роты отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по Казани. Мужчину обвиняют в мелком взяточничестве и превышении должностных полномочий, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, в прошлом году в Вахитовском районном суде города Казани слушалось дело 25-летнего мужчины, которого обвиняли в совершении ряда тяжких преступлений. Подсудимый договорился с конвойным, что тот будет приносить ему сигареты и еду за вознаграждения от 1 до 2 тыс. рублей.

Поймали полицейского, когда он попытался передать заказчику марихуану и гашиш прямо в зале суда.

Свою вину полицейский признал.