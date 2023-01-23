Будут судить экс-главу сельского поселения в РТ, который дважды попался пьяным за рулем

В Татарстане перед судом предстанет 37-летний бывший глава Татарско-Дюм-Дюмского сельского поселения. Он обвиняется в управлении транспортным средством в состоянии опьянения, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как было установлено, в сентябре 2021 года мужчину поймали за рулем пьяным. Он отказался проходить медосвидетельствование. Тогда судом был назначен штраф в 30 тыс. рублей, а также лишение водительских прав на 1,5 года. Однако в октябре прошлого года глава поселения вновь попался сотрудникам ГИБДД пьяным за рулем. При этом мужчина в очередной раз отказался от медосвидетельствования.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

