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Происшествия
3 февраля 2023  12:40

Будут судить экс-главу интерната в РТ, присвоившего премий сотрудников на 1,8 млн рублей

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В Татарстане в суд передано дело в отношении 60-летнего бывшего руководителя дома-интерната для душевнобольных. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как полагает следствие, в 2020-2021 году глава ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство» начислил премии 14 сотрудникам учреждения. После этого он, сославшись якобы на бухгалтерскую ошибку, забрал у работников деньги. Однако не вернул их в «кассу», а присвоил. В общей сложности, он присвоил 1,8 млн рублей.

Во время следствия на имущество подозреваемого был наложен арест на сумму 1,7 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Арский районный суд для рассмотрения по существу.
 

#присвоение средств #Мошенничество #Прокуратура РТ
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