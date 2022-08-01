Будут судить экс-директора молочного завода из РТ за долг перед работниками в 2 миллиона

По версии следствия, с ноября 2021 по март этого года 42-летний бывший директор ООО «Милквиль» не выплачивал зарплату 81 работникам. В связи с чем общий долг перед сотрудниками составил более двух миллионов рублей.

На него возбудили уголовное дело по статье «Невыплата зарплаты». В настоящее время задолженность по зарплате полностью погашена. Уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.