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Происшествия
1 августа 2022  17:01
Павел Климчак

Будут судить экс-директора молочного завода из РТ за долг перед работниками в 2 миллиона

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По версии следствия, с ноября 2021 по март этого года 42-летний бывший директор ООО «Милквиль» не выплачивал зарплату 81 работникам. В связи с чем общий долг перед сотрудниками составил более двух миллионов рублей.

На него возбудили уголовное дело по статье «Невыплата зарплаты». В настоящее время задолженность по зарплате полностью погашена. Уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#невыплата зарплаты
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