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Будут судить двух курьеров, которые передали аферистам 1 млн руб. обманутых казанцев
В Казани перед судом предстанут два 21-летних парня, которым предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По версии следствия, в марте 2023 года парни нашли в мессенджере объявления о возможности заработать и согласились стать курьерами в уже стандартной преступной схеме «Ваш родственник попал в ДТП».
Основную часть полученных обманом средств они переводили на банковский счет организатора, а 10% от суммы оставляли себе.
Таким способом злоумышленникам удалось обмануть 6 пожилых казанцев, похитив у них около 1 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Авиастроительный районный суд Казани для рассмотрения по существу.
Молодым людям грозит до 6 лет лишения свободы.
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