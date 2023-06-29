Будут судить двух курьеров, которые передали аферистам 1 млн руб. обманутых казанцев

В Казани перед судом предстанут два 21-летних парня, которым предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, в марте 2023 года парни нашли в мессенджере объявления о возможности заработать и согласились стать курьерами в уже стандартной преступной схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

Основную часть полученных обманом средств они переводили на банковский счет организатора, а 10% от суммы оставляли себе.

Таким способом злоумышленникам удалось обмануть 6 пожилых казанцев, похитив у них около 1 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Авиастроительный районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Молодым людям грозит до 6 лет лишения свободы.