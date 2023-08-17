Будут судить двух иностранцев, которые изнасиловали, ограбили и убили женщину в Салмачах

Первый зампрокурора РТ Алексей Заика утвердил обвинительное заключение против 29-летнего и 24-летнего уроженцев Узбекистана, которых обвиняют в изнасиловании, действиях сексуального характера с применением насилия, совершенном группой лиц по предварительному сговору, убийстве и грабеже, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по требованию прокуратуры после проверки материалов о безвестном исчезновении жительницы Казани.

По версии следователей, в ночь на 22 октября 2022 года мужчины напали на женщину возле недостроенного дома на Лиственной улице в поселке Салмачи.

Они изнасиловали ее, а затем 29-летний мужчина несколько раз ударил жертву головой о землю, после чего похитил у нее два смартфона. Затем, чтобы скрыть преступления, он ударил женщину по голове стеклянной бутылкой. Злоумышленники скрылись, а женщина скончалась от полученных травм.

Правоохранителям удалось установить и задержать нападавших. Один из них признался в убийстве и показал место преступления, где впоследствии было найдено тело погибшей.

В ближайшее время уголовное дело направят в Верховный суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу.