Будут судить татарстанца, который подговорил знакомых красть деньги у жителей Елабуги

По версии следствия, весной прошлого года 20-летний уроженец Арского района РТ подговорил двоих жителей Елабуги, один из которых был несовершеннолетним, воровать деньги и различные ценности у жителей города.

Общая сумма ущерба от краж и повреждения имущества во время краж составила более 200 тысяч рублей. Кроме того, они угнали автомобиль одного жителя Елабуги. Однако что-либо сделать с ним они не успели – их задержали сотрудники ГИБДД.

На них возбудили уголовные дела за 9 эпизодов кражи, повреждение имущества, угон автомобиля, а также возбуждено дело на главного инициатора группы за вовлечение несовершеннолетнего в тяжкие преступления.

В течение некоторого времени инициатор находился в розыске. После задержания он признал свою вину. Следком закончил расследование дела и направил его в Елабужский районный суд Татарстана. Об этом сообщил помощник руководителя СУ СК России по РТ Алексей Матренин.