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Будут судить двоих казанцев, которые крали деньги из автоматов по продаже воды
В Казани перед судом предстанут местные жители в возрасте 21 и 25 лет. Их обвиняют в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По версии следствия, с 3 по 15 августа парни похищали деньги из аппаратов по продаже воды «Природный источник». При помощи гвоздодера, они взламывали отсеки для денег. Таким образом молодые люди ограбили 21 аппарат, похитив более 160 тысяч рублей.
Вину свою они признали. Уголовное дело направлено в Ново-Савиновский районный суд Казани для рассмотрения по существу.
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