Будут судить директора фирмы из РТ, который скрыл 6,5 млн рублей компании от налогов

Как установили сотрудники подразделений экономической безопасности и ПК МВД по РТ, в 2020 году управляющий директор АО «Электроспецмонтаж», имея просроченные долги, скрыл более 6,5 миллиона рублей компании, осуществив расчеты с контрагентами.

Тем самым он скрыл деньги предприятия, за счет которых планировалось взыскать задолженности по налогам и страховым взносам. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

На директора организации возбудили уголовное дело за сокрытие денег компании. Материалы дела направили в суд для дальнейшего рассмотрения, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.