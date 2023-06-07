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Будут судить депутата из Татарстана, которая взяла в долг деньги у сельхозпредприятия
Перед судом предстанет бывший директор сельхозпредприятия и депутат Совета Сарабикуловского поселения Лениногорского района, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, в 2019 году к женщине обратились подруги и попросили дать им на бытовые нужды в долг денег. Поскольку нужной суммы у женщины не было, она перевела их на свой счет с расчетного счета сельхозпредприятия и передала подругам.
Причастность к совершению преступления она признала и ущерб полностью возместила. Примечательно, что ранее она уже была осуждена за присвоение вверенных средств.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.
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