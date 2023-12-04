Будут судить чиновника РТ, который принял новостройку, зная, что она непригодна для жилья

В Татарстане в суд направлено дело против начальника отдела № 1 Юго-Восточного территориального органа по надзору за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства ИГСН РТ, обвиняемого в превышении служебных полномочий и служебном подлоге, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, в 2008 году директор фирмы-застройщика заключил с НКО «ГЖФ при Президенте РТ» договор о долевом строительстве жилого дома в Азнакаево.

При этом застройщик использовал бетон, который с проектными данными по классу не совпадал. Из бетона возводились монолитные элементы. Ущерб, причиненный «ГЖФ при Президенте РТ» оценили в 14 млн рублей.

Чиновник, в свою очередь, знал о том, что застройщик допустил нарушения, но подписал акт законченного строительства объекта. Дом ввели в эксплуатацию, что привело к тяжким последствиям, в виде деформации конструкций, образованию трещин, снижению несущей способности и ухудшению эксплуатационных свойств.

В результате в январе 2023 года дом был признан аварийным и подлежащим сносу.