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Будут судить чиновника из РТ, который принял некачественную работу стройфирмы за 1,3 млн
Экс-заместитель руководителя исполкома сельского поселения Нурлатского района предстанет перед судом.
Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, в 2021 году он принял работы стройфирмы по обустройству пешеходной дорожки в Салдакаево.
Контракт был заключен на сумму 1,3 млн рублей. Сотрудник ГИСУ РТ выявил, что материалы и выполненные работы не соответствовали смете, о чем сообщил чиновнику, однако тот подписал акт о приемке работ, причинив поселению ущерб в 186 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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