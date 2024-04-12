Будут судить чиновника из РТ, который принял некачественную работу стройфирмы за 1,3 млн

Экс-заместитель руководителя исполкома сельского поселения Нурлатского района предстанет перед судом.

Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, в 2021 году он принял работы стройфирмы по обустройству пешеходной дорожки в Салдакаево.

Контракт был заключен на сумму 1,3 млн рублей. Сотрудник ГИСУ РТ выявил, что материалы и выполненные работы не соответствовали смете, о чем сообщил чиновнику, однако тот подписал акт о приемке работ, причинив поселению ущерб в 186 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.