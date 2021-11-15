Будут судить челнинцев, которые разгромили павильон с шаурмой и стреляли в продавцов

Следствие полагает, что в августе прошлого года шестеро челнинцев от 25 лет до 31 года около торгового павильона «Шаурма, Шашлык» избили его работника. Коллеги последнего поспешили на помощь мужчине, тогда злоумышленники сели в автомобиль и уехали.

Однако спустя какое-то время они вернулись, обстреляли мужчин из огнестрельного оружия ограниченного действия, ранив одного из работников в голову, другого – в плечо. После этого они разбили металлическим прутом окна и видеокамеру павильона и уехали. Всего ущерб заведению составил 26 тысяч рублей.

Их удалось задержать в сентябре того же года. На них возбудили уголовные дела по статьям «Умышленное причинение вреда здоровью», «Покушение на убийство», «Разбой». Трое из задержанных сейчас находятся под стражей. В скором времени все шестеро челнинцев предстанут перед судом.