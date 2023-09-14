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Будут судить челнинца, который занимался организацией незаконного пребывания мигрантов
В Набережночелнинский городской суд РТ поступило уголовное дело за организацию незаконного въезда иностранных граждан и их незаконного пребывания в России. Информация об этом появилась на сайте суда.
Как выяснилось, челнинец, будучи менеджером по продажам в одной из компаний, занимался поиском мигрантов и размещал их в арендованных компанией помещениях. Кроме того, он занимался трудоустройством иностранных граждан, обеспечивал их предметами первой необходимости, а также решал проблемные ситуации с правоохранителями и органами, контролирующими вопросы миграции.
В пресс-службе суда отметили, что на дату поступления уголовного дела в суд иностранные граждане выдворены за пределы РФ.
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