Будут судить челнинца, который выпил и ударил ножом в грудь нового знакомого

Следственный комитет завершил расследование дела в отношении жителя Набережных Челнов, обвиняемого в покушении на убийство. Инцидент произошел 3 декабря 2023 года и начался как обычное знакомство в магазине, сообщили в СУ СК РФ по РТ.

По материалам дела, обвиняемый вместе с женой познакомились с 25-летним мужчиной. Новые знакомые решили продолжить общение за распитием алкоголя. Однако встреча приняла опасный оборот, когда между мужчинами возник конфликт на почве внезапной неприязни.

Ситуация обострилась, когда обвиняемый схватил нож и ударил своего оппонента в грудную клетку. Трагедии удалось избежать благодаря своевременному вмешательству полицейского экипажа, случайно проезжавшего мимо. Стражи порядка незамедлительно задержали нападавшего, а пострадавший был срочно доставлен в больницу, где ему оказали квалифицированную помощь.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.