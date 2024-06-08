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Будут судить челнинца, который выпил и ударил ножом в грудь нового знакомого
Следственный комитет завершил расследование дела в отношении жителя Набережных Челнов, обвиняемого в покушении на убийство. Инцидент произошел 3 декабря 2023 года и начался как обычное знакомство в магазине, сообщили в СУ СК РФ по РТ.
По материалам дела, обвиняемый вместе с женой познакомились с 25-летним мужчиной. Новые знакомые решили продолжить общение за распитием алкоголя. Однако встреча приняла опасный оборот, когда между мужчинами возник конфликт на почве внезапной неприязни.
Ситуация обострилась, когда обвиняемый схватил нож и ударил своего оппонента в грудную клетку. Трагедии удалось избежать благодаря своевременному вмешательству полицейского экипажа, случайно проезжавшего мимо. Стражи порядка незамедлительно задержали нападавшего, а пострадавший был срочно доставлен в больницу, где ему оказали квалифицированную помощь.
Дело передано в суд для рассмотрения по существу.
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