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Происшествия 13 апреля 2024 17:19

Будут судить челнинца, который ударил сожительницу ножом в сердце

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Челнинец предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожительницы, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.

По версии следователей, в январе 38-летний мужчина выпивал со своей 41-летней подругой в квартире дома на Сююмбике.

В какой-то момент пара поссорилась, мужчина схватил со стола нож и ударил им женщину прямо в сердце. Она скончалась на месте, а челнинец заявил о случившемся в экстренные службы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Убийство
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