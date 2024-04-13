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Будут судить челнинца, который ударил сожительницу ножом в сердце
Челнинец предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожительницы, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.
По версии следователей, в январе 38-летний мужчина выпивал со своей 41-летней подругой в квартире дома на Сююмбике.
В какой-то момент пара поссорилась, мужчина схватил со стола нож и ударил им женщину прямо в сердце. Она скончалась на месте, а челнинец заявил о случившемся в экстренные службы.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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