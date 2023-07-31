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Будут судить челнинца, который организовал производство нелегальной стеклоомывайки
Житель Набережных Челнов предстанет перед судом за незаконное производство стеклоомывающей жидкости из метилового спирта. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по РТ.
Как выяснилось, в сентябре 2022 года мужчина организовал незаконное производство и сбыт фальсифицированной стеклоомывающей жидкости из метилового спирта. Для этого он арендовал склад, расположенный в одном из районов Челнов, приобрел 8 емкостей с метиловым спиртом объемом 1000 литров каждый, 5-литровые бутыли, этикетки, красители и иные предметы. Кроме того, для розлива ядовитой продукции он нанял рабочего.
Экономическим полицейским совместно со следователями удалось пресечь незаконную деятельность в октябре 2022 года.
Свою вину мужчина полностью признал. Следователи собрали все необходимые доказательства и передали уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
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