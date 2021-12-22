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Происшествия
22 декабря 2021  16:14
Полина Шевчук

Будут судить челнинца, который незаконно выловил больше полутысячи раков

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Будут судить челнинца, который незаконно выловил больше полутысячи раков

В ноябре сотрудники линейного отдела полиции Набережные Челны Казанского ЛУ МВД России на транспорте остановили автомобиль «Лада», за рулем которого находился 39-летний ранее судимый челнинец. В машине полицейские обнаружили 532 рака, лодку, ведра, полимерный бак, удочку и два комбинезона.

Выяснилось, что мужчина в Нижнекамском водохранилище с помощью 37 ловушек выловил 532 экземпляра речных раков, причинив таким образом вред биоресурсам на сумму свыше 61 тыс. рублей.

На браконьера завели дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Теперь челнинцу может грозить до двух лет лишения свободы. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
 

#браконьерство #незаконный вылов раков
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