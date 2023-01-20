Будут судить бывшего топ-менеджера водохранилища из РТ за аферы с ремонтом

В суд ушло уголовное дело, которое было возбуждено на 57-летнего экс-директора «Управления эксплуатации Нижне-Камского водохранилища» и его 63-летнего знакомого за мошенничество и превышение должностных полномочий.

Как установили сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ, в 2018 году один из подозреваемых создал организацию, которая в дальнейшем при содействии директора управления стала победителем открытого конкурса на подрядные работу по ремонту водохранилища на сумму более 1,1 миллиона рублей.

После этого, вопреки требованиям договора, организация выполнила объем работ на 320 тысяч рублей. Несмотря на это, директор водохранилища подписал документы с заведомо завышенной стоимостью работ.

Кроме того, как установило следствие, в 2016-2020 годах директор управления забирал у девяти сотрудников часть выписанной им премии. Общая сумма ущерба от этого составила более 305 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.