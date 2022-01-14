Будут судить бывшего главного инженера завода в РТ за то, что рабочий лишился зрения

В суд направлено уголовное дело в отношении 53-летнего бывшего главного инженера ООО «Елабужский аккумуляторный завод». Мужчину обвиняют по статье «Нарушение требований охраны труда», сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, в середине января прошлого года на территории завода произошел розлив отходов кислотного электролита. Ликвидировать аварию должны были главный инженер и мастер кислотного участка. Однако главный инженер не предоставил мастеру средств защиты органов дыхания, к тому же у него не было наряд-допуска для таких работ.

Для нейтрализации отходов электролита мастер высыпал в сточный колодец специальный реагент. Из-за несоблюдения пропорций произошла химическая реакция с выбросом пара. В результате этого матер получил ожоги лица и глаз и в дальнейшем лишился зрения.

Свою вину главный инженер признал. На время следствия он находился под подпиской о невыезде.

