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Будут судить бугульминца, который сломал нос стражу порядка в отделе полиции
Бугульминца будут судить за то, что в отделе полиции устроил пьяный дебош, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
31-летнего мужчину в сентябре доставили в отдел полиции в Бугульме за то, что он пьяным находился в общественных местах. Пока оформляли материалы, мужчина начал буянить, ударил одного полицейского ногой по руке, а второго – по голове. В итоге последний получил перелом костей носа.
Свою вину бугульминец не признает. Уголовное дело о применении насилия, опасного для здоровья, против представителя власти, направлено на рассмотрение в суд.
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