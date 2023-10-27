Будут судить бугульминца, который сломал нос стражу порядка в отделе полиции

Бугульминца будут судить за то, что в отделе полиции устроил пьяный дебош, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

31-летнего мужчину в сентябре доставили в отдел полиции в Бугульме за то, что он пьяным находился в общественных местах. Пока оформляли материалы, мужчина начал буянить, ударил одного полицейского ногой по руке, а второго – по голове. В итоге последний получил перелом костей носа.

Свою вину бугульминец не признает. Уголовное дело о применении насилия, опасного для здоровья, против представителя власти, направлено на рассмотрение в суд.