Будут судить бизнесмена из РТ, который присвоил грант в 8,5 млн и сбежал за границу

Руководитель компании оказался перед судом по обвинению в невыплате заработной платы и мошенничестве, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.

Согласно следствию, летом 2022 года 34-летнему обвиняемому был выделен грант в рамках федерального проекта. Получив часть гранта в размере 8,5 млн рублей, он не выполнил своих обязательств и в декабре скрылся за пределами Российской Федерации. Общий ущерб от его действий составил 17 млн рублей.

Кроме того, следствие установило, что в течение нескольких месяцев 2022 года он не выплачивал заработную плату пяти сотрудникам фирмы на общую сумму 482 тыс. рублей, хотя имел такую возможность.

По ходатайству следователя в отношении него судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В последующем обвиняемый был задержан в аэропорту города Москвы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.